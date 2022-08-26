Ses getirecek uygulama: Kullanıcı verileri Google'a her verildiğinde 'bip' sesi çıkarıyor

26 Ağustos 2022 Cuma, 09:24

Hollandalı yazılımcı Bert Hubert, Google'ın internet kullanıcılarının verilerini aldığı her an "bip" sesi çıkaran bir uygulama geliştirdi.

Googerteller adı verilen uygulamanın neredeyse hiç susmadığı ifade ediliyor. Kullanıcılar internete her bağlandığında kişisel verilerinin önemli bir kısmı internet şirketleriyle paylaşılıyor. İster Google'da arama yaparken isterse YouTube'da video izlerken, kullanıcıların bilgisayarı Google'a çok fazla veri gönderiyor.

Bu veriler de genellikle kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilmesi için kullanılıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Hubert ise geliştirdiği yeni uygulamayla kullanıcının bu veri paylaşımını anbean takip edebilmesini sağlamak istedi.

Googerteller, Google'ın ücretsiz sağladığı IP adresleri listesini kullanarak çalışıyor.

Uygulama kullanıcının cihazının bu IP adreslerinden birine bağlandığını algıladığında verilerin Google'la paylaşıldığına dair uyarı bildirimi yolluyor.

Hubert, Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla uygulamanın pratikte nasıl kullanıldığını da gösterdi.

Videoda Hollanda hükümetinin internet sitesinde gezdiği sırada Hubert'in verilerinin birçok kez alındığı görülüyor.

"Bilgisayarınız Google'a her veri gönderdiğinde biraz ses çıkaran çok çok basit bir araç yaptım" diyen yazılımcı, Twitter gönderisinde şöyle yazdı:

"Daha alan adı girilirken ses başlıyor"

Uygulama yalnızca Google Chrome kullanıldığında ses çıkarmıyor. Özgür yazılım topluluğu Mozilla'nın geliştirdiği arama motoru Firefox'ta da "bip" sesi sürekli duyuluyor.

Öte yandan Googerteller, şu anda yalnızca Linux işletim sistemine sahip cihazlarda çalışıyor. 1991'de piyasaya sürülen Linux da genel kamu lisansına sahip bir özgür yazılım projesi.