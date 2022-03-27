Windows kullanıcıları dikkat: Kullanıcı verileri tehlikede
İnternetin gelişmesi aynı zamanda kullanıcı güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor. Güvenlik şirketi Trustwave, Microsoft yardım dosyalarının içine gizlenmiş Vidar isimli kötü amaçlı bir yazılım tespit ettiklerini açıkladı.
Bilgisayar korsanları, yeni yöntemlerle kullanıcıları hedef almaya başladı. Son birkaç hafta içinde Nvidia, Samsung ve Microsoft gibi siber saldırılara karşı ciddi önlemler alan dünyaca ünlü teknoloji şirketleri de hacklendi.
Shift Delete'in haberine göre, Windows kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü siber güvenlik şirketlerinden Trustwave, kullanıcı verilerini ele geçiren kötü amaçlı bir yazılımın Microsoft yardım dosyaları içerisine gizlendiğini duyurdu.
MİCROSOFT YARDIM DOSYALARINDA KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM TESPİT EDİLDİ
Trustwave, Microsoft yardım dosyalarının içine gizlenmiş Vidar adı verilen bir kötü amaçlı yazılım tespit ettiklerini duyurdu. 'REQUEST.DOC' adlı .DOC uzantılı bir dosyanın içerisine saklanarak sinsice kullanıcı verilerine erişebiliyor. Bir başka durumda Vidar, .DOC dosyası olarak görünüyor ama aslında .ISO uzantılı.
Vidar’ın içerisinde CHM formatında derlenmiş HTML dosyaları bulunuyor. Ayrıca 'APP.EXE' adlı yürütülebilir dosyayla kullanıcı verilerini ele geçirmeye başlıyor.
VİDAR NEDİR?
Rus yapımı olan Vidar, ilk 2018'de keşfedildi. Rusya’da buluan veya Rus klavyesi kullanan cihazlarda çalışmıyor.
??? @SpiderLabs Senior Security Researcher Diana Lopera has discovered a new #phishing campaign that injects info stealer #Vidar #malware.— SpiderLabs (@SpiderLabs) March 24, 2022
The spyware is being concealed in #Microsoft Compiled HTML Help (CHM) files to avoid detection.
Read the blog:https://t.co/ldVdGueJNE
İlgili Haberler
- Windows güncellemesi diskleri kullanılamaz hale getirdi
- Windows 1.0 sisteminde yer alan Easter egg 37 yıl sonra ilk defa keşfedildi
- Yayınlanmasına saatler kaldı: 30 milyon bilgisayar Windows 11 yükleyemeyecek
Video Haberler
- 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı
- Kayıp Şeyma'nın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
- Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan tarihi konuşma
- Pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda kamerada
- 4 yaşındaki çocukla heyelandan saniyelerle kurtuldu
- Rus birlikleri Lviv'de sanayi bölgesini vurdu
- İçinde yolcuların olduğu minibüs alev aldı
- Patronunu soyan kuaför yakalandı
- Gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı
- Büyükada’da tarihi otelde yangın paniği
En Çok Okunan Haberler
- Mercan resifi rengini kaybediyor
- Yeni açıklama: 'Teyakkuz halindeler'
- 'Maliyeti 405 TL' dedi, tepki gösterdi!
- Mick Schumacher taburcu edildi
- Türkiye'de bin yıllık mumyalar bulundu!
- 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı
- Tayyar ti'ye aldı, şirket tepki gösterdi
- İnce partisinin seçim tavrını açıkladı
- 'Yat, kalk zam!'
- Kalın bağırsak kanseri görülme yaşı düştü