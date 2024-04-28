Google 2 trilyon doları aşan dördüncü ABD'li şirket oldu

Yayınlanma: 28.04.2024 - 02:05

Güncelleme: 28.04.2024 - 02:05

Alphabet, 2024 yılının ilk çeyreğinde beklentileri aşmıştı. Yayılanan verilerde şirketin toplam geliri 80,54 milyar dolara ulaştığı açıklanmıştı.

GOOGLE'IN ANA ŞİRKETİ ALPHABET EN DEĞERLİ DÖRDÜNCÜ ŞİRKET

Gelir ve karlılık tarafındaki açıklamanın yanında aynı zamanda şirket tarihinde ilk kez temettü dağıtacağını duyurmuştu. 70 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını da söyleyen şirket yetkililerinin bu açıklamaları karşılık bulmuş gibi duruyor.

Yapılan açıklamaların ardından Google hisseleri yükselişe geçti. Google artık ABD'nin 2 trilyon dolara ulaşabilen dördündcü şirketi olmayı başardı.

Microsoft, Apple ve NVIDIA'nın ardından Alphabet en değerli dördüncü ABD şirketi oluyor.