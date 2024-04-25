22 yıldır kayıp olan adamın kalıntıları Google Haritalar'da bulundu

Yayınlanma: 25.04.2024 - 14:58

Güncelleme: 25.04.2024 - 14:58

William Moldt, dışarıda geçirdiği bir geceden sonra eve dönmeyince 7 Kasım 1997'de Lantana, Florida'da kaybolduğu bildirildi .

Independent'ın haberine göre; 40 yaşındaki adam o akşam saat 21.30 sıralarında kız arkadaşını arayarak yakında evde olacağını söyledi. Ama bu onların son konuşması olacaktı; bir daha geri dönmedi. Polis hızlı bir şekilde kayıp şahıs soruşturması başlattı ancak dava sonunda soğudu ve Moldt'un sevdikleri yirmi yılı aşkın bir süre boyunca cevapsız kaldı.

Ancak Ağustos 2019'da - ortadan kaybolmasından 22 yıl sonra - Wellington, Florida'daki Grand Isles mahallesinin eski sakinlerinden biri, Google Haritalar'te eski evini kontrol ederken büyük bir gölette tuhaf bir şey fark etti. Arabaya benzeyen bir şey görmek için yakınlaştırdı ve göl kenarındaki evde yaşayan kişiyle iletişime geçerek araştırmasını istedi.

Barry Fay adındaki ev sahibi, gerektiği gibi mecbur kaldı ve bölgenin üzerinde bir drone uçurarak, yüzeyin altında gerçekten de beyaz bir arabanın gizlendiğini doğrulayabildi. Fay, olay yerine polis gönderen Palm Beach İlçesi Şerif Ofisini aradı. Beyaz sedanı dışarı çıkardıklarında, onun "belli ki uzun bir süredir suyun içinde olduğunu" fark ettiler. Kapıları açtıktan sonra içeride Moldt'ün iskelet kalıntılarını buldular. Fay, The Palm Beach Post'a bunun sadece "hurda eski bir araba" olduğunu varsaydığını söyledi. "22 yaşında bir cesedin olacağına asla inanmadım" diye itiraf etti.

ABD'deki çözülmemiş vakaların çevrimiçi bir veritabanı olan Charley Project'in raporuna göre, belki de davanın en tüyler ürpertici ve acı verici yönü, arabanın 2007'den beri Google Haritalar'te görünür olmasıydı. Ama yine de birisinin gözlerini açıp bunu fark etmesi bir 12 yıl daha aldı.

Şerifin ofisi 2019'da BBC'ye Moldt'un büyük olasılıkla aracının kontrolünü kaybettiğini ve gölete düştüğünü söylemişti, ancak görgü tanıkları gece kulübünden ayrılırken sarhoş görünmediğini söyledi. Polis, onun ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturma ilk başlatıldığında arabanın görünür olmadığında ve yalnızca gölet sularında yakın zamanda meydana gelen bir değişiklik sayesinde aracın görülebildiğinde ısrar etti.

Polis sözcüsü Teri Barbera haber sitesine "Yıllar önce ne olduğunu, ne olduğunu belirleyemezsiniz. Tek bildiğimiz onun yeryüzünde kaybolduğu ve şimdi keşfedildiği." dedi.



