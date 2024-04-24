Google'ın Gemini'si eski cihazlarda da kullanılacak

Google'ın Gemini'si için yeni ortaya çıkan bilgilere göre eski Android modellerinde kullanılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 19:01
Google'ın Gemini'si eski cihazlarda da kullanılacak
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Google'ın Gemini modeli mevcutta yeni Android işletim sistemi olan telefonlara geliyor ancak yeni ortaya çıkan bilgilere göre Android 10 kullanan telefonlarda bile Gemini çalışacak. Yani destek oldukça geniş bir telefon skalasına sahip olacak. 

GOOGLE GEMINI DAHA FAZLA TELEFONA GELECEK

Google Gemini, Android 12 ve daha üstü cihazlarda kullanılıyor. Ancak daha fazla cihaza ulaşacak Gemini, aynı zamanda çevrim içi müzik servisleriyle de bağlantı içinde olacak. 

Spotify ya da Apple Music gibi uygulamalarla haberleşmesi gündeme gelen Gemini'nin 2025 yılında Android telefonların bir parçası olarak sunulması dahi konuşuluyor. İnternet altyapısına ihtiyaç duyulmadan bunu çözmek isteyen Google, konu hakkındaki çalışmalarını sürdürüyor. 


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