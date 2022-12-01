Google Chrome için yeni 'Enerji Tasarrufu' adımı
Google Chrome için bir güncelleme piyasaya sürüldü. Bu güncellemede gelen enerji tasarrufu daha az batarya kullanımına odaklanıyor.
Google Chrome için gelen güncellemeler genellikle 'güvenlik' odağında oluyor. Şimdi ise yeni yayınlanan güncelleme kullanıcıların daha uzun süre cihazlarını kullanmasına olanak sağlıyor.
Bilindiği üzere Chrome tarayıcısı diğer tarayıcılara göre çok daha fazla güç tüketiyor. Özellikle sekme sayısı arttıkça RAM kullanımı artıyor. CPU'nun kullanımı zaman zaman yüzde 30'a kadar çıkabiliyor. İşte bu noktada yeni enerji tasarrufu özelliği sorunu ortadan kaldıracak.
GOOGLE CHROME DAHA AZ ENERJİ TÜKETECEK
Google 'düşük güç modu' olarak sunduğu seçeneği ile enerji tasarrufu sağlanacak. Bu mod etkinleştirildiği zaman Chrome, arka plan etkinliğini, görselleri ve kare hızını en aza otomatik bir şekilde indiriyor. Bu sayede daha az güç tüketilmesi sağlanmış oluyor.
Düşük batarya modu şu anda tüm kullanıcılara açılmadı ancak kısa süre içinde tüm Chrome kullanıcılarına sunulması bekleniyor.
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