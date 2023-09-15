Google davasında 93 milyon dolarlık anlaşmaya varıldı

Google, ABD'nin California eyaletinde, "konum izleme uygulamaları konusunda tüketicileri yanıltmakla" suçlandığı davada, 93 milyon dolar para ödeme konusunda eyaletle anlaşmaya vardı.

AA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 10:19
Google davasında 93 milyon dolarlık anlaşmaya varıldı
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California Başsavcısı Rob Bonta, yaptığı yazılı açıklamada, yürüttükleri soruşturmada, Google'ın kullanıcıların konum izini kapattıklarında takibin bırakıldığını belirtmesine rağmen hareket izlerini izlemeyi sürdürdüğü sonucuna vardıklarını belirtti.

Google'ın ticari kazancı uğruna kullanıcıların hareketlerini izleme devam ettiğini bildiren Bonta, "Bu kabul edilemez ve bugünkü uzlaşmayla Google'ı sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Anlaşma kapsamında Google, California eyaletine 93 milyon dolar ödeyecek.

Google, bu konuda herhangi bir hatası olmadığını belirtirken, anlaşma kapsamında bazı kısıtlamaları kabul etti.


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