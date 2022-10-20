Google, Android 13 Go Edition sürümünü tanıttı
Google, Android 13'ün düşük seviyede yer alan Android cihazlar için geliştirilmiş versiyonu Go Edition tanıttı.
Google'ın Android 13 işletim sistemini piyasaya sürmesine az kalmışken, bu güncellemeyi alamayacak ya da daha alt seviyede konumlandırılmış cihazlar için versiyonunu tanıttı.
Android 13 Go Edition olarak adlandırılan bu sürüm, güvenlik ve özelleştirmeler açısından önemli iyileştirmeleri de içinde barındırıyor. Bu sürümün kullanıcılara ulaşması için de telefon modelinin en az 2 GB RAM'e sahip olması gerektiği özellikle vurgulanıyor.
ANDROID 13 GO EDITION GELEN TELEFONLARDA NE GİBİ YENİLİKLER OLACAK?
Yeni sürümde kullanıcıları Material You tasarım dili karşılıyor, sade ve akıcı bir deneyim sunmayı hedefleyen bu tasarım kilit ekranı ve hızlı ayarlar menüsü tarafında da Android 13' benzeyen bir arayüze sahip.
Direkt Google tarafından açıklanan bilgilere göre Android Go işletim sistemini kullanan 250 milyondan fazla cihaz var ve bu yeni sürümü bekleyenler de hiç azımsanmayacak sayıda. Güvenlik güncellemelerine sahip olacak bu sürüm, bildirim izinleri ve uygulama özelinde dil belirleme gibi özellikleri de beraberinde getiriyor.
Şirketin açıklamasına göre önümüzdeki yıl Go Edition destekleyecek cihaz sayısı artacak.
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