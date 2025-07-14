Google, Android ve ChromeOS'u birleştirecek

Google, 2024'te ChromeOS'a getirdiği yeniliklerle yapay zeka entegrasyonunu hızlandırmayı ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere etkileşimi artırmak istiyordu. 2024 yılının kasım ayında ise Google'ın bazı kullanıcılar için dizüstü bilgisayarların yerini tamamen almış olan iPad'lerle rekabet edebilmek amacıyla ChromeOS'u Android'e taşıdığına dair haberler ortaya çıktı.

Bunların ışığında yeni yapılan bir açıklamayla Google'ın ChromeOS ve Android'i tek bir platformda birleştireceği doğrulandı. Android ekosistemi başkanı Samir Samat'ın TechRadar'a yaptığı açıklamada doğrulanan bu gelişmeye ek olarak kullanıcıların dizüstü bilgisayarlarını nasıl ve neden kullandığına yönelik de çalışmalar yapılacak.

İki işletim sisteminin birleşmesiyle ilgili haberler ilk olarak 2015 yılında ortaya çıkmış olsa da şimdi Google yöneticilerinden biri bunu resmi olarak onaylamış oldu.