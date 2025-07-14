Steam'in yıllar sonra tasarımı değişiyor

Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Steam'de arayüz değişikliği yolda. Yeni tasarım, daha modern ve minimalist olacak. Bir süredir konuşulan bu tasarım değişikliği yapılan sızıntı ile daha da netleşmeye başladı.

STEAM TASARIMI DEĞİŞTİRİLİYOR

Valve'nin uzun yıllardır Steam tasarımını değiştirmemesi, yakında bir değişikliğin olabileceğinin konuşulmasına neden oldu. En son mayıs ayında platformun arayüzünün değişmesi için çalışmaların yapıldığı iddia edilmişti.

Ortaya çıkan yeni ekran görüntüsünde ise arayüzün daha modern ve işlevsel bir hale geldiği görülüyor. Bu yeni tasarım oyuncuların yeni oyunları keşfetmesini daha kolay bir hale getirmeyi hedefliyor.

Bu ekran görüntüsü her ne kadar sızdırılmış olsa da resmi bir açıklama bulunmuyor. Testlerin ne zaman başlayacağı ve son kullanıcılara ne zaman ulaşacağı henüz belli değil.