Apple'ın iPhone 17 serisinde yapacağı bir ilk daha ortaya çıktı
Apple'ın iPhone 17 Pro Max modelinde üç kamerayı da 48 MP tercih etmesi bekleniyor.
Apple, gelecek yılın eylül ayında iPhone 17 serisini tanıtmayı planlıyor. Bu yılın ilerleyen aylarında tanıtılacak olan iPhone 16 ile gelmeyecek bazı özelliklerin ise iPhone 17 ile geleceği söyleniyor. Buna göre, 17 Pro Max modelinde 48 MP kameraya sahip üç lens bulanacak.
iPHONE 17 PRO MAX İLE ÜÇ KAMERA DA 48 MP OLABİLİR
Apple analisti, Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 17 serisinde yenilikler yer alacak. Bu kameralar 48 MP çözünürlüğün yanı sıra, barındıracağı prizmalar sayesinde kalınlığı artabilen tetraprism lenslere de sahip olacak. Tetraprism lens iPhone 15 Pro Max modelinde yer alıyor ancak iPhone 17 Pro Max ile geleceği söylenen versiyon çok daha gelişmiş olacak.
Kuo'ya göre iPhone 17 Pro Max'e özel olacak versiyon ise 48 MP telefoto ve 48 MP ultra geniş açılı kamera olabilir.
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