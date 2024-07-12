Google Fotoğraflar'dan iCloud'a veri aktarmak artık mümkün

Google Fotoğraflar'dan iCloud Fotoğraflar'a aktarım yapma, artık mümkün hale getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:32
Google Fotoğraflar'dan iCloud'a veri aktarmak artık mümkün
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Google'ın yaptığı açıklamaya göre artık Google Fotoğraflar'dan verileri doğrudan Apple'ın iCloud sistemine aktarmak mümkün hale geliyor. Normalde aktarım yapmak mümkündü ancak yeni sağlanan imkan ile daha efektif hale geliyor. 

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Veri aktarımını herkes kullanamayacak. Bazı hesapların bu aktarımı yapmasına yine izin verilmeyecek. Çocuklara ilişkin hesaplar, iş, okul ya da kurumlar için açılan hesaplar veri aktarma imkanını kullanayamacak. 

Bunun yanında Google Fotoğraflar’dan iCloud Fotoğrafları’na aktarım için desteklenen dosya türleri de açıklandı. Buna göre liste şu şekilde:

.jpg, .png, .gif, .webp, .avif ve çoğu RAW dosyası. (Hareketli Fotoğraflar veya Canlı Fotoğraflar veya Anılar gibi formatlar aktarım için desteklenmez.) Videolar: .mp4, .mov, .m4v, .mpg, .mkv, .mod, .mmv, .avi, .divx, .tod, .wmv, .asf, .3gp, .3g2, .m2t, .m2ts ve . mts.

iCloud'a aktarılan veriler Google Fotoğraflar'dan da silinmeyecek.


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