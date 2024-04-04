Google Arama'nın ücretli versiyonu geliyor olabilir

Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından olan Google'ın aramalar bölümüne ücretli versiyonun geleceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:21
Google Arama'nın ücretli versiyonu geliyor olabilir
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Teknoloji şirketleri özellikle uygulamaları olanlar, ücretsiz olsalar da ücretli versiyonları tanıtmaya başladı. Onlardan biri de Google olacak. Yeni ortaya çıkan iddialara göre Google Aramalar için ücretli versiyon gelecek. Burada daha gelişmiş arama ve yapay zeka özellikleri sunun versiyonun ücretli olarak sunulması gündeme geliyor.

GOOGLE ARAMALAR İÇİN ÜCRETLİ VERSİYON

Söz konusu iddiaları ortaya atan ise Financial Times oldu. Yeni bir rapor yayınlayan FT, Google'ın tamamen ücretsiz aramalara veda edeceği, ücretli versiyonun da sunulmasının planladığını aktardı.

Ücretli versiyonda elbette tahmin edileceği gibi daha gelişmiş yapay zeka aramaları yapılacak.

Yapay zekalı aramaların ise geleceği bir sır değil. Daha önce üretken yapay zeka deneyimi SGE adı verilen özellik, Search Labs üzerinden test edilmeye başlanmıştı.


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