Google bir cihazı daha rafa kaldırma kararı aldı!

Yayınlanma: 02.07.2023 - 08:45

Güncelleme: 02.07.2023 - 08:45

Business Insider’ın bildirdiğine göre Google, arttırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri geliştirmek için kurduğu ve şirket içinde “Iris” olarak bilinen projesini sonlandırdı.

Chip'te yer alan habere göre teknoloji devi, gözlüklerin gelişimi üzerinde birkaç yıl çalıştı, ancak son birkaç aydaki işten çıkarma dalgaları ve şirket değişikliklerinin ardından Iris’in rafa kaldırıldığı bildirildi. Google’ın kararını etkileyen bir başka olay da, şirketin eski arttırılmış ve sanal gerçeklik yöneticisi Clay Bavor’un Salesforce eş CEO’su Bret Taylor ile yeni bir girişim kurmak üzere şirketten ayrılmasıydı. Ayrıca Google’ın Iris gözlükleri için stratejisini sürekli değiştirmesinin proje üzerinde çalışan ekip üyeleri için bir hayal kırıklığı kaynağı haline geldiği de konuşuluyor.

The Verge, 2022’nin başlarında Iris arttırılmış gerçeklik gözlüğü hakkında bir haber yaptığında, Google’ın cihazı 2024’te piyasaya sürebileceğini söylüyordu. Iris AR gözlüğünün bir çift sıradan gözlük gibi görünmesi bekleniyordu ve erken bir sürümün, Google’ın 2020’de satın aldığı Kanadalı bir girişim olan North’un “Focals” adlı bir ürününe benzediği bildirildi. Ayrıca Google, gerçek zamanlı AR çeviri özelliğini gösteren bir videoda daha yeni bir sürümün tanıtımını yaptı.

Şirket kendi AR donanımı üzerinde çalışmayı bırakmış olsa da, Business Insider, şirketin artırılmış gerçeklik konusunda halen büyük hedefleri olduğunu söylüyor. Bildirilene göre Google, kendi donanımını geliştirmek yerine bir “AR için Android” oluşturmaya odaklanmayı seçti.

Şirketin, mobil platformu için kullandığı aynı iş modelini benimsemeyi ve AR yazılımını üreticilere lisanslamayı amaçladığı bildiriliyor. Insider’ın bildirdiğine göre Google, şu anda Samsung’un “genişletilmiş gerçeklik” giyilebilir cihazları ve gözlükleri için “mikro XR” adlı yeni bir platformda Android XR geliştirmek üzerinde çalışıyor.