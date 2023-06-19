Google Pixel 8 serisinin ekran özellikleri sızdırıldı

Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:56

Güncelleme: 19.06.2023 - 10:56

Google'ın Türkiye'de resmi olarak satmadığı ancak dünyada ses getiren akıllı telefon serisi Pixel için bu yıl yeni bir model geliyor. Yılın başından beri Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için pek çok sızıntı yapıldı. Özelliklerinden tasarımına kadar pek çok bilginin ortaya çıktığı seri hakkında şimdi de ekran özelliklerinin sızdırıldırılması gündem oldu.

GOOGLE PIXEL 8 VE PIXEL 8 PRO NASIL OLACAK?

Android taraf için önemli cihazlardan biri olan Google imzalı Pixel cihazlar son iki yıldır tekrar yükselişe geçti. Google'ın uzun bir süre adeta rafa kaldırıp önemsemediği akıllı telefon serisi birkaç yıldır özellikleriyle dikkat çekmeye başladı. Bir önceki modelle listelerde kendine yer bulan Pixel 7'nin ardındın şimdi gözler Pixel 8 serisine çevrildi.

Google sızıntılara göre Pixel 8'de küçülmeye gidiyor. Ancak pro takısı alacak modelde bir önceki modele göre aynı boyutlarda kalıyor.

Pixel 7'de 6.3 inç olan ekran boyutları, Pixel 8'de 6.17'ye kadar düşürülecek. Küçük boyutlardaki telefonların da popülerleşmeye başladığı bir pazarda küçülmeye gitmek şaşırtmıyor. Google kullanım deneyimini geliştirmek adına ekran köşelerini önceki modele kıyasla daha fazla yuvarlaklaştıracak.

1080x2400 çözünürlük ve 120Hz ekran yenileme hızının yanında 427 ppi'a sahip olacağı konuşulan Pixel 8'in Pixel 7 ile aynı bir noktada durduğu görüyoruz. Öte yandan yeni Pixel 8 Pro, 2992x1334 piksel çözünürlük sunacak.

Her iki modelde de OLED ekran tercih edilecek ve ekim ayında tanıtılacak.