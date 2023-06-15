Google ile cildinizin fotoğrafından sorunu öğrenebileceksiniz!

Yayınlanma: 15.06.2023 - 07:30

Güncelleme: 15.06.2023 - 07:30

ABD özelinde gelen özellik, beğendiğiniz kıyafetlerin bedeninize uygun modellerde nasıl durduğunu görmenizi sağlayacak.

Google, bugün arama için yepyeni özellikler getirdiğini duyurdu. Google Arama’ya gelen yenilikler, alışveriş ve seyahat iyileştirmelerinin yanı sıra Lens kullanıcılarının işine yarayabilecek bir özelliği de içeriyor.

GOOGLE'A ARTIK CİLT SORUNLARINI DA SORABİLECEKSİNİZ

Webtekno'nun haberine göre Google’ın görüntü arama teknolojisi Lens’e ciltleri tarama özelliği getirdi. Bu şekilde kullanıcılar, vücutlarında çıkan şeylerin ne olduğu konusunda aramalar yapabilecek.

Google Lens’e gelen özellikle birlikte kullanıcılar, ciltlerinin bir fotoğrafını yükleyebilecek. Bunun ardından da Lens arama yaparak size benzer görüntüleri gösterecek. Şirket, bu şekilde cildinizdeki kızarıklık gibi şeylerin ne olduğunu anlamanıza yardımcı olmak istiyor. Özelliğin bugünden itibaren çıkış yapmaya başladığını ekleyelim.

Bu işlev ayrıca; dudaklarınızdaki şişlikler ve tırnaklardaki bir anormallik gibi kelimelerle tanımlayamadığınız diğer fiziksel durumlar için de kullanılabilir olacak. Özelliğin kullanıcıların işine yarayabileceğini söylemek mümkün; ancak cildinizde ne olduğunu bilmediğiniz bir şey çıktığında Google’a güvenmek yerine doktora gitmek halen en iyi çözüm yolu olacaktır.

Google Lens, Bard’a entegre edilecek

Ayrıca Lens, yakında Google’ın sohbet botu Bard ile de entegre olacak. Kullanıcılar, Bard’a yazdıkları metinlere görsel ekleyebilecek. Lens de gösterilen şeyin ne olduğunu anlaması için Bard’a yardımcı olacak. Örneğin bir ayakkabının fotoğrafını ekleyip ne olduğunu sorduğunuzda, Bard Lens’ten edindiği bilgilerle soruyu yanıtlayacak.

Google’ın getirdiği diğer özellikler ise alışveriş tarafında. Artık kullanıcılar, tarz ve renk gibi filtrelemeler yaparak daha kolay bir alışveriş deneyimi yaşayabilecek. En çok dikkat çeken yenilik ise “sanal deneme” anlamına gelen bir özellik.

Bu özellik, internetten alışveriş yaparken hepimizin aklından geçen “Bu kıyafet üstümde nasıl durur?” problemini çözmeyi amaçlıyor. Yapay zeka desteğiyle oluşturulan özellik, beğendiğiniz kıyafetin çeşitli modeller üzerinde nasıl durduğunu size gösterecek. Her türlü bedenden olacak bu modeller, farklı pozlarla daha detaylı bir şekilde incelemenizi de sağlayacak.

Sanal deneme, şimdilik sadece ABD’deki kadın müşteriler için H&M, Anthropologie, Everlane ve LOFT mağazalarında çıkış yaptı. Geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise maalesef herhangi bir bilgi yok.