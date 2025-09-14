Apple, 'İşitme Koruma' özelliğini Türkiye için de sunacak

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.09.2025 04:59:00
Apple yeni etkinliğnide bir özellik tanıtmıştı. İşitme Koruma olarak adlandırılan bu özellik AirPods Pro 2 ve yeni tanıtılan AirPods Pro 3 ile Türkiye'de de kullanıma açılacak.

Apple'ın yeni işitme koruma özelliği 15 Eylül'de yayınlanacak iOS 26 güncellemesiyle beraber sunulacak.

Özellik ilk etapta her ülke ve bölgede sunulmayacak. Açıklandığına göre Belçika, Çekya, Macaristan, İtalya, Polonya, Suudi Arabistan, İspanya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde sunulacak.

AIRPODS PRO 2 VE PRO 3 İLE SUNULACAK İŞİTME KORUMA ÖZELLİĞİ NEDİR?

Apple bu özelliği gürültülü ortamlarda işitmeyi korumak için AirPods'u kullanmayı içecek şekilde sunuyor. Özellikle çok kalabalık ve ses kaybı yaşanabilecek ortamlarda kullanılması beklenen bu özelliğin, spor müsabakaları ya da spor salonu gibi ortamlarda yüksek sese maruz kalma düzeyini düşüreceği belirtiliyor.

AirPods Pro 2 ve Pro 3 modellerinde sunulacak özellik aktarıldığına göre üç Gürültü Denetim modunda da etkin olacak ve her mod farklı işitme koruma düzeyleri sunacak. 

