Apple'ın yeni etkinliği ekim ayında olabilir

Apple, eylül ayında yeni iPhone serisini, akıllı saatlerini ve kablosuz kulaklıklarını tanıtıyor. Burada, MacBook, iPad ya da Apple TV gibi cihazlar karşımıza çıkmıyor. Apple bu ürünlerini ise 2021 yılından beri ekim ayında tanıtıyor.

APPLE EKİM AYINDAKİ ETKİNLİĞİNDE HANGİ ÜRÜNLERİ TANITABİLİR?

Şirket yeni etkinliği hakkında resmi bir açıklama yapmasa da beklenene göre; M5 işlemcili iPad Pro, Apple Vision Pro 2, A17 Pro işlemcili yeni Apple TV 4K ve HomePod mini 2 ve AirTag 2 ürünlerini tanıtabilir.

Ekim ayında bu cihazlar dışında henüz bir iddianın ötesine geçmeyen bir söylenti olarak uygun fiyatlı MacBook'u da tanıtabilir.