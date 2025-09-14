Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple'ın yeni etkinliği ekim ayında olabilir

Apple'ın yeni etkinliği ekim ayında olabilir

14.09.2025 05:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple'ın yeni etkinliği ekim ayında olabilir

Apple, 9 Eylül'de düzenlediği etkinlikte iPhone 17 serisi başta olmak üzere yeni kablosuz kulaklığı ve saatlerini tanıtmıştı. Ekim ayında ise daha fazlası olabilir.

Apple, eylül ayında yeni iPhone serisini, akıllı saatlerini ve kablosuz kulaklıklarını tanıtıyor. Burada, MacBook, iPad ya da Apple TV gibi cihazlar karşımıza çıkmıyor. Apple bu ürünlerini ise 2021 yılından beri ekim ayında tanıtıyor. 

APPLE EKİM AYINDAKİ ETKİNLİĞİNDE HANGİ ÜRÜNLERİ TANITABİLİR?

Şirket yeni etkinliği hakkında resmi bir açıklama yapmasa da beklenene göre; M5 işlemcili iPad Pro, Apple Vision Pro 2, A17 Pro işlemcili yeni Apple TV 4K ve HomePod mini 2 ve AirTag 2 ürünlerini tanıtabilir.

Ekim ayında bu cihazlar dışında henüz bir iddianın ötesine geçmeyen bir söylenti olarak uygun fiyatlı MacBook'u da tanıtabilir.

İlgili Konular: #apple #Apple Vision Pro #Apple TV

İlgili Haberler

Apple, 'İşitme Koruma' özelliğini Türkiye için de sunacak
Apple, 'İşitme Koruma' özelliğini Türkiye için de sunacak Apple yeni etkinliğnide bir özellik tanıtmıştı. İşitme Koruma olarak adlandırılan bu özellik AirPods Pro 2 ve yeni tanıtılan AirPods Pro 3 ile Türkiye'de de kullanıma açılacak.
Resident Evil Requiem ne zaman çıkıyor?
Resident Evil Requiem ne zaman çıkıyor? Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde Nintendo Switch 2 için çıkış yapacak.
Epic Games'in 18 Eylül'e kadar verdiği ücretsiz oyunlar
Epic Games'in 18 Eylül'e kadar verdiği ücretsiz oyunlar Epic Games 18 Eylül'e kadar üç oyunu ücretsiz olarak sunmaya başladı.