40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye

Yayınlanma: 07.01.2024 - 14:21

Güncelleme: 07.01.2024 - 14:21

ABD'de yaşayan Fredric Norian, yedi milyonda bir ihtimalli piyangoyu 40 yıl boyunca aynı numaraları tekrar tekrar oynayarak kazandı.

Ancak Norian, kazandığı büyük ikramiyenin ödeme yöntemini taksitler halinde almayı seçti ve 1.7 milyon doların (50 milyon TL) tamamına yine ulaşamadı.

Hala büyük bir meblağ kazanacak olan Norian'a, piyango idaresinden 1.7 milyon dolar yerine yüzde 25 kesinti ile 1.2 milyon dolar verilecek. Norian, kazandığı paranın bir kısmı ile mutfağını yenileteceğini açıkladı.

MATEMATİKÇİ ÇİFT SIRRI PAYLAŞTI

Norian, yüklü bir paraya ulaşırken emekli bir matematikçi çift de piyangoyu kazanmanın şifresini çözdüklerini iddia etti. Selby çifti, 292 milyonda bir olmasına rağmen tam 26 milyon dolar kazandı.

Yasal bir boşluk bulduklarını iddia eden Selby'ler, 6 sayıdan oluşan her bir kuponda 18 ya da 19 adet sayının 3 kez tutturulabileceğini söyledi.