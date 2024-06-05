Google çalışanları yayınlanmamış videolara erişebiliyor

Yayınlanma: 05.06.2024 - 16:13

Güncelleme: 05.06.2024 - 16:13

Veri sızıntılarıyla gündemdeki yerini koruyan Google, bu sefer de YouTube odaklı konuşuluyor. Google çalışanlarının yayınlanmamış videoları görmesi ve bunlarla ilgili sızıntılar yapması tartışma konusuyken, YouTube'a gizli olarak yüklenen videoların aslında 'gizli' olmaması platforma olan güveni tartışmaya tekrar açıyor.

ÇALIŞANLAR, YOUTUBE'DA YAYINLANMAMIŞ VİDEOLARI GÖREBİLİYOR

Google çalışanları, gizli olan videolara erişimlerini kötüye kullanıyor. En son PlayStation State of Play etkinliğindeki oyunların etkinlik öncesinde sızdırılmasının sorumlusu Google çalışanları görülmüştü.

Daha önce de GTA VI'nın tanıtım fragmanı yayınlanmadan önce sızdırılmıştı ve büyük ses getirmişti. Bu tarz sızıntılar 2017'den bu yana bir sorun olarak görülüyor.