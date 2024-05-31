Google'ın korkunç yapay zeka sonuçları hakkında açıklama geldi

Google'ın yapay zeka aramalarında önerileri bir süredir gündemde yer alıyor. Üst düzey Google yöneticisi konu hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 14:11
Google'ın korkunç yapay zeka sonuçları hakkında açıklama geldi
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Google'ın aramalara dahil ettiği yapay zekası için bir süredir absürt öneriler sunması gündemdeydi. Pizzaya tutkal eklemekten, taş yemeyi tavsiye eden yapay zeka hakkında Google'ın üst düzey yöneticisi Liz Reid'den bir açıklama geldi. Daha doğru bilgiler için çalışmalar yaptıklarını söyleyen yöneticiye göre ekran görüntülerinin pek çoğu sahte. 

GOOGLE ARAMA SONUÇLARINDAKİ ABSÜRT ÖNERİLER

Google uzun bir süredir üretken yapay zekayı uygulamalarında kullanıyor. Ancak yeni Google Aramalar'a dahil edilen SGE-Search Generative Experience, testleri pek de iyi sonuçlar vermiyor gibi görünüyor. 

Şirket üretken yapay zeka ile ChatGPT gibi kullanıcılara doğru ve doğal cevaplar vermek istiyor. İşler istendiği gibi gitmiyor ve sistemde sorulan bazı sorulara verilmemesi gereken cevaplar veriyor. Pizzayı daha yapışkan ve iyi hale getirmek için sorulan soruya tutkal ekleyin önerisine ek olarak günde bir adet taş yemeyi bile öneren yapay zeka, bu noktada çok eleştirildi. 

Bunun akabinde bu tarz cevapları sistemden temizleyen Google ekibi, bu yanlışların olmaması için çalıştıklarını söylüyor. Google'ın açıklamalarına göre şirket sistemi daha iyi ve doğru hale getirmek için çaba sarf ediyor.


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