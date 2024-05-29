Google, Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımını değiştirdi

Arama motoru Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tepki çeken 'Eski Türkiye Cumhurbaşkanı' tanımını güncelledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:52
Google, Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımını değiştirdi
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adı Google arama motoruna yazdıldığında çıkan 'Eski Türkiye Cumhurbaşkanı' tanımı tepkilere neden oldu. 

Google, tepkilerin ardından Atatürk'ün tanımını 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu' olarak değiştirdi. 


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