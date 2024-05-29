Google, Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımını değiştirdi
Arama motoru Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tepki çeken 'Eski Türkiye Cumhurbaşkanı' tanımını güncelledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adı Google arama motoruna yazdıldığında çıkan 'Eski Türkiye Cumhurbaşkanı' tanımı tepkilere neden oldu.
Google, tepkilerin ardından Atatürk'ün tanımını 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu' olarak değiştirdi.
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