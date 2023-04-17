Google CEO'sundan 'yapay zeka' hakkında tuhaf açıklama: 'Geceleri beni uyutmuyor'

Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:58

Güncelleme: 17.04.2023 - 14:59

ChatGPT, Midjourney ve Stable Diffusion gibi isimlerin başı çektiği üretken yapay zekâ devrimi, teknoloji dünyasında büyük bir panik yarattı. Yapay zekâların sadece geliştiricilerin kendi etik kaygıları altında geliştiriliyor olması, bu sistemlerin faydasının yanı sıra büyük zararlara yol açabileceği endişesini doğurdu.

Bu kapsamda yapay zekâ geliştiricilerine yönelik ‘geliştirmeyi durdurun’ mektubu yayınlanmış, hatta OpenAI da bu mektuba uyarak ChatGPT’nin yeni sürümünü oluşturacak GPT-5'i geliştirmeyi durdurmuştu. Bugün, bu endişeler hakkında Google CEO’su Sundar Pichai’den de bir açıklama geldi.

"HENÜZ TÜM CEVAPLARA SAHİP DEĞİLİZ"

WebTekno'nun haberine göre; Bloomberg’ün 60 Minutes röportaj serisinin yeni konuğu olan Pichai, yapay zekâların hızlı gelişiminin kendisini geceleri ayakta tuttuğunu paylaştı. Pichai, bunun nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Yapay zekâları yararlı bir şekilde çalışma ve uygulama aciliyeti, yanlış zamanda yanlış kullanıldığında çok zararlı olabilir. Henüz tüm cevaplara sahip değiliz ve teknoloji hızla ilerliyor. Bu beni geceleri uyutmuyor mu? Kesinlikle uyutmuyor.”

CHATGPT YORUMU

Pichai, OpenAI’ın ChatGPT’yi geliştirme sürecinde yaşadıklarının da kendisi için bir ders niteliğinde olduğunu ifade etti. ChatGPT’nin ortaya koyduğu en temel dersi ise şu sözlerle anlattı:

“Gösterdikleri noktalardan biri, topluma uyum sağlaması için zaman tanımadığı için çok ama çok güçlüyken böyle bir teknolojiyi ortaya çıkarmak istemezsiniz. Bence bu makul bir bakış açısı. Bence orada bu teknolojiye nasıl yaklaşılacağını anlamaya çalışan sorumlu insanlar var, bizde de öyle.”

Pichai, deepfake konusu hakkında da şöyle bir açıklamada bulundu:

“Topluma zarar veren deepfake videolar oluşturmanın sonuçları olmalı. Yapay zekâ ile bir süre çalışmış olan herkes bunun çok farklı ve çok derin bir şey olduğunun farkındadır ve nasıl uyum sağlayacağımızı düşünmek için toplumsal düzenlemelere ihtiyacımız olacaktır.”