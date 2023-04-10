Google kullanıcılarına 'yanlışlıkla' para dağıttı

Google'ın kullanıcılara yanlışlıkla para dağıttığı, bazı kullanıcıların hesabına birkaç dolar gelirken, bazılarında ise bu sayının 1000 dolara kadar çıktığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:19
Google kullanıcılarına 'yanlışlıkla' para dağıttı
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Google Pay ödeme hizmetinin kullanıcıları, görünürde hiçbir neden olmaksızın hesaplarına para yatırıldığını fark etti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, bazı kullanıcıların hesabına birkaç dolar gelirken, bazılarında bu rakam 1000 dolara kadar çıktı.

Kullanıcılara gelen bildirimler de bu ödemelerin Google Pay havale sistemini test etmeleri karşılığında verilen ödüller olduğu belirtiliyordu.

Öte yandan şirketin bu ödülleri aslında kendi ürün geliştiricilerine göndermek istediği ortaya çıktı.

Google çalışanları kendi geliştirdikleri uygulamaları genellikle piyasaya sürülmeden önce test ediyor. Şirket de bu ödül paralarını teste katılan çalışanlarına göndermeyi amaçlıyordu. Ancak ödül paraları bir hata sonucu sıradan kullanıcılara da gönderildi.

Teknoloji muhabiri Mishaal Rahman da yanlışlıkla para gönderilen kullanıcılardan biriydi. Rahman, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide, "Uhhh, Google Pay şu anda kullanıcılara rastgele ücretsiz para dağıtıyor gibi görünüyor" ifadelerine yer verdi.

 

KULLANICILARA E-POSTALAR GÖNDERİLDİ

Google, yanlış ödemelerin ardından kullanıcılarına durumu açıklayan e-postalar gönderdi.

Şirketin bu e-postaları göndermeden önce bazı kullanıcılara yapılan ödemeleri iptal etmeyi de başardığı bildirildi.

Öte yandan bazı kullanıcıların hesaplarına gelen paraları hata fark edilene kadar çektiği anlaşıldı.

Şirket yetkilileri bu kullanıcılardan para iadesi alınmayacağını açıkladı.


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