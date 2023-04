Google kullanıcılarına 'yanlışlıkla' para dağıttı

Google Pay ödeme hizmetinin kullanıcıları, görünürde hiçbir neden olmaksızın hesaplarına para yatırıldığını fark etti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, bazı kullanıcıların hesabına birkaç dolar gelirken, bazılarında bu rakam 1000 dolara kadar çıktı.

Kullanıcılara gelen bildirimler de bu ödemelerin Google Pay havale sistemini test etmeleri karşılığında verilen ödüller olduğu belirtiliyordu.

Öte yandan şirketin bu ödülleri aslında kendi ürün geliştiricilerine göndermek istediği ortaya çıktı.

Google çalışanları kendi geliştirdikleri uygulamaları genellikle piyasaya sürülmeden önce test ediyor. Şirket de bu ödül paralarını teste katılan çalışanlarına göndermeyi amaçlıyordu. Ancak ödül paraları bir hata sonucu sıradan kullanıcılara da gönderildi.

Teknoloji muhabiri Mishaal Rahman da yanlışlıkla para gönderilen kullanıcılardan biriydi. Rahman, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide, "Uhhh, Google Pay şu anda kullanıcılara rastgele ücretsiz para dağıtıyor gibi görünüyor" ifadelerine yer verdi.

Uhhh, Google Pay seems to just be randomly giving users free money right now.



I just opened Google Pay and saw that I have $46 in "rewards" that I got "for dogfooding the Google Pay Remittance experience."



What. pic.twitter.com/Epe08Tpsk2