Google’a sohbet yapay zekası ekleniyor

Bu ortaklığın ardından ChatGPT, Microsoft’un sahip olduğu arama motoru BİNG’e eklendi. Microsoft aldığı bu karar ile birlikte BİNG kullanıcı sayısını oldukça arttırdı.

BİR YAPAY ZEKA GOOGLE’DAN GELİYOR

Google’ın CEO’su SundarPichai , The Wall Street Jorunal ’a verdiği röportajda Google arama motoruna eklenecek olan yapay zekanın nasıl çalışacağını açıkladı.

Açıklamaya göre Google’ın yapay zeka insanlar ile sohbet edecek. Yapay zekanın arama motoruna ne zaman geleceği hakkında ise şimdilik bir açıklama bulunmuyor.