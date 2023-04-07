Google’a sohbet yapay zekası ekleniyor
Son zamanlarda yapay zeka ile çalışan tarayıcı ve arama motorlarının sayısı giderek artmaya başladı. Şimdi ise dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google’a da sohbet yapay zekası ekleniyor.
Microsoft geçen aylarda popüler metin tabanlı yapay zeka ChatGPT’nin sahibi OpenAI ile ortaklık kurmuştu.
Bu ortaklığın ardından ChatGPT, Microsoft’un sahip olduğu arama motoru BİNG’e eklendi. Microsoft aldığı bu karar ile birlikte BİNG kullanıcı sayısını oldukça arttırdı.
BİR YAPAY ZEKA GOOGLE’DAN GELİYOR
Google’ın CEO’su SundarPichai, The Wall Street Jorunal’a verdiği röportajda Google arama motoruna eklenecek olan yapay zekanın nasıl çalışacağını açıkladı.
Açıklamaya göre Google’ın yapay zeka insanlar ile sohbet edecek. Yapay zekanın arama motoruna ne zaman geleceği hakkında ise şimdilik bir açıklama bulunmuyor.
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