Google, ChatGPT’ye rakip hazırlıyor

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 09:30

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 09:30

Google, biraz yavaş ancak emin bir şekilde yapay zeka konusu üzerinde çalışıyor. Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai, şirketin son çeyrek verilerinin konuşulduğu bir toplantıda gelecek hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Görünüşe göre Google, ChatGPT ile rekabete hazırlanırken araçlarına daha fazla yapay zeka yeteneği eklemeyi düşünüyor.

GOOGLE YENİ ETKİNLİKTE YAPAY ZEKA ODAKLI TANITIM YAPACAK

CEO Sundar Pichai'ye göre Google, insanların aramaya eşlik eden en yeni, en güçlü dil modelleriyle doğrudan etkileşime girmesine izin vererek OpenAI'ın ChatGPT'siyle rekabet etmeye hazırlanıyor olabilir. Pichai, teknolojinin bir dönüm noktasına ulaştığını söyleyerek şirketin, yapay zekanın sağladığı fırsatlardan nasıl yararlanacağından bahsetti. Pichai ayrıca bugünkü üretken yapay zeka uygulamalarının ortaya çıkmasını ise Google’ı önceki yapay zeka araştırmaları sayesinde olduğunu söylüyor.

Donanımhaber'de yer alan detaylara göre Pichai, önümüzdeki birkaç ay içerisinde çok fazla şey yapmayı planladıklarını ve bunun geçen yılın başından beri hazırlandığını aktardı. Google, insanların doğrudan etkileşime geçebilecekleri ilk modelin, şirketin konuşmalı yapay zeka modeli olan LaMDA olacağını söylüyor. Fakat LaMDA’yı nasıl kullanacağımız veya hangi servislere entegre olacağı konusu belirsiz. Hatırlarsanız, bir Google çalışanı geçtiğimiz yıl LaMDA’nın canlandığını iddia etmiş ve ardından kovulmuştu. Ortaya çıkan konuşma kayıtları LaMDA’nın son derece doğal bir konuşma yeteneğinin olduğunu göstermişti.

Öte yandan Google, yapay zekayı arama motoruna veya diğer hizmetlerine ekleme konusunda çekingen. Zira bu sistemlerin çıktılarının doğruluk problemi var. Örneğin ChatGPT, yanlış bir bilgiyi gerçekmiş gibi aktarıyor. Dolayısıyla bir Google aramasının yanlış bilgileri karşınıza getirmesi şirketin göze alamayacağı büyüklükte bir risk.

Gelecek hafta Google, insanların nasıl arama yaptığını, keşfettiğini ve bilgi ile nasıl etkileşime girdiğini yeniden tasarlamak için yapay zekanın kullanımı hakkında bir etkinlik düzenleyecek. Google, ihtiyacınız olanı bulmayı her zamankinden daha doğal ve sezgisel hale getirmek istiyor.

Sunumda ayrıca Google Lens, Çeviri ve Haritalar ile ilgili gelişmelerden de bahsedileceği açıklandı. 8 Şubat tarihinde Paris’te canlı olarak gerçekleştirilecek olan etkinlik yaklaşık 40 dakika sürecek. Bu etkinlik YouTube üzerinden Türkiye saati ile 16:30’da başlayacak.