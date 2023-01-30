Google'da 'nasıl olunur' diye en çok aratılan meslekler

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 10:54

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 10:54

Google binlerce çalışanını işten çıkartmasıyla gündem olurken, finansal hizmetler sunan Remitly adı verilen bir şirket Google'da aratılan mesleklere yönelik önemli bir çalışmanın raporunu yayınladı.

DÜNYADA PİLOTLUK, TÜRKİYE'DE OYUNCULUK

Ekim 2021 ve Ekim 2022 tarihleri arasında insanların Google'da 'nasıl olunur' diye en çok arattığı meslekleri ülkeler ve bölgelere göre listeleyen şirket, zirvedeki mesleğin 'pilotluk' olduğunu ortaya çıkarttı. Pilotluk 25 ülkede ilk sırada yer alıyor.

Dünyada en çok ilgi gören ve insanların olmak için can attığı meslekler arasında:



Pilotluk, yazarlık, dansçı, YouTuber olmak ve girişimcilik yer alıyor.

Daha çok Asya ülkelerinin yer aldığı ve 75 ülkede 800 binin üzerinde aramayla ikinci sırada yazarlık en popüler mesleklerden.

Listede, öğretmen, doktor, profesör, itfaiyeci gibi meslekler de var. Kanada ve ABD taraflarında en yoğun olarak pilotluk aratılmışken, Güney Amerika taraflarına inildikçe iş insanı ve Influencer gibi meslekler öne çıkıyor. Avrupa'da ise yazarlık, şairlik, iş insanı olmak ya da girişimcilik gibi meslek grupları en çok aratılanlar arasında yer alıyor.

Çin'de diyetisyenlik, Avustralya kıtasında ise yine pilotluk bizleri karşılıyor.

Türkiye'de ise insanlar en çok oyuncu olmak istiyor. Genel aramalarda altıncı sırada kendine yer bulan oyunculuk, Avusturya'da ve Türkiye'de ilk sırada yer alıyor.