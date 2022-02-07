Google Chrome, 8 yıl sonra logosunu güncelledi
Google Chrome, 8 sene ardından logosunda güncellemede bulundu.
En son 2014'te logo değişikliği yapan ve dünyanın en popüler internet tarayıcılarından olan Google Chrome, 8 yıl ardından logo tasarımından güncellemede bulundu.
Görünürde pek bir değişiklik olmasa da logonun renklerinde keskinliğe gidilerek daha canlı tonlar tercih edildi.
Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1— Elvin ?? (@elvin_not_11) February 4, 2022
Google Chrome tasarımcısı Elvin Hu'ya göre ise bu ince değişiklikler aslında başka anlamlar sunuyor. Hu, Google'ın daha modern marka ifadesine uyum sağlamak için gölgeleri kaldırarak, orantıları hassaslaştırarak ve renkleri parlaklaştırarak ana marka simgesini sadeleştirdiklerini söylüyor. Hu ayrıca, yeşil ve kırmızının belirli tonlarını yan yana koymanın hoş olmayan bir renk titreşimi yarattığını da keşfettiklerini, bu yüzden bunu azaltmak için ana simgeye çok ince bir gradyan ekledik ve simgeyi daha erişilebilir hale getirdiklerini belirtiyor.
Chrome'un yeni logo tasarımı, işletim sistemlerine göre özelleştirildi. Örneğin, Windows'ta simgeler açıkça derecelendirilmiş bir görünüm alırken ChromeOS'ta, sistem simgelerinin geri kalanının görünümüne uyması için daha parlak renkler aldı. MacOS'te 3D görünüm alan logo, iOS'te yeni bir tasarıma sahip olacak ve bir kutucuk içine yayılacak.
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