Google Chrome, 8 yıl sonra logosunu güncelledi

En son 2014'te logo değişikliği yapan ve dünyanın en popüler internet tarayıcılarından olan Google Chrome, 8 yıl ardından logo tasarımından güncellemede bulundu.



Görünürde pek bir değişiklik olmasa da logonun renklerinde keskinliğe gidilerek daha canlı tonlar tercih edildi.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1