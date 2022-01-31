Google'dan WhatsApp kullanıcılarını üzecek adım

Aslında her Google kullanıcısının Google Drive'de 15 GB ücretsiz kullanım alanı var. Hal böyleyken Google'ın nasıl bir yöntemle bu sınırlamayı getireceği ise tartışma konusu.

İddiayla ilgili şu ana kadar ne Google'dan ne de WhatsApp'tan bir açıklama gelmedi.