Google'dan WhatsApp kullanıcılarını üzecek adım
Haber Global'in elde ettiği bilgiye göre Google, Google Drive'da WhatsApp için kullanılacak yedekleme alanını 200 MB ile sınırlamayı planlıyor.
Google, WhatsApp kullanıcılarının hangi dosyaların Google Drive'a yüklenip yüklenemeyeceğini seçmesini de sağlamak için 'yedekleme yönetimi' alanı oluşturmaya çalışıyor.
Bağlı bir Google hesabınız yoksa sorulduğunda Hesap ekle’ye dokunun ve hesap bilgilerinizi girin. Yedekleme işlemlerinde kullanmak istediğiniz ağı seçmek için Yedekleme bağlantısı’na dokunun.
UYARI: Yedekleme yaparken Wi-Fi üzerinden yapın. Hücresel veri ağı üzerinden yapılan yedeklemeler yüksek faturalara yol açabilir.
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