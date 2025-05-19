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Google Chrome Android için yenilik

Google Chrome Android için yenilik

19.05.2025 17:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Google Chrome Android için yenilik

Google Chrome'un Android sürümü için yenilik duyuruldu. Buna göre Android telefonlara gelecek doğrulama kodları artık otomatik olarak doldurulabilecek.

Google Chrome için Android sürümüne yeni bir özellik duyuruldu. Bu özellik sayesinde kullanıcıların iki aşamalı doğrulama sisteminde aldıkları SMS'leri otomatik doldurmayı sağlayacak özellik, iPhone ve Android tarafta başka uygulamalarda uzun zamandır sunulan özellik, Android için Chrome'a yeni getiriliyor. 

Güvenlik bariyerini artırmak amacıyla süreçte yer alan tek kullanımlık SMS şifresi Android cihazlarda şifreye bakıp, öğrenip tekrar uygulamaya girmeyi gerektiriyordu. Bu özellik sayesinde süreç çok daha pratik bir hale getiriliyor. 

Özellik, farklı Android uygulamaları özelinde çalışıyordu ancak Chrome özelinde desteklenmiyordu. Bu sayede artık Chrome üzerinden girilen doğrulama kodu gerektiren sitelerde de pratiklik kazanılmış olacak.

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