Google Chrome için sesli okuma özelliği test ediliyor

Yayınlanma: 26.08.2023 - 13:31

Güncelleme: 26.08.2023 - 13:31

Google Chrome Canary (geliştiriciler için yayınlanan sürüm) artık web sayfalarını seslendirme işlevine sahip. Bu gelişme, @Leopeva64 takma adlı bir X (Twitter) kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı.

YENİ ÖZELLİK ŞU ANDA TAM DA İYİ İŞLEMİYOR

DonanımHaber'in aktardığı gibi sesli okuma, kısa bir süre önce Chrome'a gelen okuma moduna entegre edilmişti. Artık metni dinlemek için üstte bir düğme var. Ancak şu an için son derece kötü çalıştığı belirtiliyor. Edge gibi diğer tarayıcılarda ise uzun süredir okuma ve dinleme modu bulunuyor.

Microsoft, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli seslerin yanı sıra diğer diller için destek bile sunuyor. Ayrıca oynatma hızı da özelleştirilebiliyor. Ancak Chrome tüm bunlara sahip değil.

Sesin kendisi son derece robotik geliyor, mantıksal vurgular yapmıyor ve her şeyi düz metin olarak okuyor. Chrome tarayıcısına entegre edilecek olan yeni özelliğin, gelecek sürümlerde daha iyi bir hale getirilmesi kuvvetle muhtemel.