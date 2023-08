Google Chrome için sesli okuma özelliği test ediliyor

Google Chrome Canary (geliştiriciler için yayınlanan sürüm) artık web sayfalarını seslendirme işlevine sahip. Bu gelişme, @Leopeva64 takma adlı bir X (Twitter) kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı.

DonanımHaber'in aktardığı gibi sesli okuma, kısa bir süre önce Chrome'a gelen okuma moduna entegre edilmişti. Artık metni dinlemek için üstte bir düğme var. Ancak şu an için son derece kötü çalıştığı belirtiliyor. Edge gibi diğer tarayıcılarda ise uzun süredir okuma ve dinleme modu bulunuyor.

Microsoft, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli seslerin yanı sıra diğer diller için destek bile sunuyor. Ayrıca oynatma hızı da özelleştirilebiliyor. Ancak Chrome tüm bunlara sahip değil.

Sesin kendisi son derece robotik geliyor, mantıksal vurgular yapmıyor ve her şeyi düz metin olarak okuyor. Chrome tarayıcısına entegre edilecek olan yeni özelliğin, gelecek sürümlerde daha iyi bir hale getirilmesi kuvvetle muhtemel.

Chrome for desktop will also have the option to "read aloud" articles, the initial implementation of this feature (in the Canary version) is pretty basic but it works, in this link you can see a video with the feature in action:https://t.co/UMAzrWKaWo

.https://t.co/Wha3AzI9gf pic.twitter.com/z8KMvtUsLI