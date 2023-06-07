Yeni bir açık keşfedildi: Google Chrome 'sıfır gün' alarmı!
Google Chrome’da sıfır gün güvenlik açığı tespit edildi. Firma bütün kullanıcılarını güncelleme yapma konusunda uyardı.
Dünyanın en çok kullanılan tarayıcılarından biri olan Google Chrome’da yeni bir açık keşfedildi. Açığın seviyesi 'Sıfır gün açığı' olarak açıklandı. Sadece masaüstü sürümlerinde bulunan güvenlik açığını gidermek için Google Chrome alarm verdi.
ACİL GÜNCELLEME UYARISI
Google Chrome açığın keşfedilmesinden kısa süre sonra yeni güncellemesini yayınladı. Firma bütün kullanıcılarının güncellemeyi hızlı bir şekilde yapması konusunda uyardı. Google Chrome açığın teknik detaylarını ve neyi etkilediğini ise açıklamadı.
BİR YILDA ÜÇÜNCÜ SIFIR GÜN AÇIĞI
DonanımHaber’in haberine göre Google Chrome’da bir yıl içerisinde toplamda üç adet 'sıfır gün' güvenlik açığı keşfedildi. Uzmanlar bu durumun Google Chrome tarayıcısı için geliştirilen açık kaynak kodlu javascript motoru olan V8’den kaynaklandığını tahmin ediyor.
SIFIR GÜN GÜVENLİK AÇIĞI NEDİR?
Sıfır gün güvenlik açığı yakın zamanda keşfedilen ve bilgisayar korsanlarının sistemlere sızmak için kullanabileceği açıklar anlamına geliyor. Bu açıkların hızlı bir şekilde kapatılması gerektiğini vurgulamak için 'sıfır gün' terimi kullanılıyor.
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