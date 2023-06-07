Yeni bir açık keşfedildi: Google Chrome 'sıfır gün' alarmı!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 16:53

Güncelleme: 07.06.2023 - 16:53

Dünyanın en çok kullanılan tarayıcılarından biri olan Google Chrome’da yeni bir açık keşfedildi. Açığın seviyesi 'Sıfır gün açığı' olarak açıklandı. Sadece masaüstü sürümlerinde bulunan güvenlik açığını gidermek için Google Chrome alarm verdi.

ACİL GÜNCELLEME UYARISI

Google Chrome açığın keşfedilmesinden kısa süre sonra yeni güncellemesini yayınladı. Firma bütün kullanıcılarının güncellemeyi hızlı bir şekilde yapması konusunda uyardı. Google Chrome açığın teknik detaylarını ve neyi etkilediğini ise açıklamadı.

BİR YILDA ÜÇÜNCÜ SIFIR GÜN AÇIĞI

DonanımHaber’in haberine göre Google Chrome’da bir yıl içerisinde toplamda üç adet 'sıfır gün' güvenlik açığı keşfedildi. Uzmanlar bu durumun Google Chrome tarayıcısı için geliştirilen açık kaynak kodlu javascript motoru olan V8’den kaynaklandığını tahmin ediyor.

SIFIR GÜN GÜVENLİK AÇIĞI NEDİR?