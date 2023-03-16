Google Chrome'a 'Arama Yardımcısı' ekleniyor

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 13:40

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 13:40

Google'ın popüler tarayıcısı Chrome için yeni bir araç geliştirdiği ortaya çıktı. 9to5Google'da yer alan detaylara göre yapay zeka temelli bir arama teknolojisi olan 'Arama Yardımcısı' (Search Companion) kullanıcılara daha detaylı ve doğru aramalar yapmaya olanak sağlayacak.

DAHA İYİ BİR DENEYİM SUNABİLİR

Kullanıcıların arama yaptıklarında daha fazla veriyle etkileşim kurmasına odaklanan sistem, internette metin yerine görüntülü aramaların da yapılmasına odaklanacak. Bu noktada halihazırda kullanımda olan Lens'ten yararlanacak olan Google, masaüstü tarayıcısı kullanan kişilere odaklanacak.

Google, kullanıcıların isteyeceği bilgileri ortaya çıkartarak internette gezinmesini ve sayfalar arasında geçiş yapmasını daha iyi hale getirmek istiyor.