Google Chrome'a 'Arama Yardımcısı' ekleniyor

Google Chrome için yapay zeka destekli bir hizmet ekleniyor. Arama Yardımcısı adı verilen bu araç, daha detaylı aramalar yapmaya olanak sağlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 13:40
Google Chrome'a 'Arama Yardımcısı' ekleniyor
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Google'ın popüler tarayıcısı Chrome için yeni bir araç geliştirdiği ortaya çıktı. 9to5Google'da yer alan detaylara göre yapay zeka temelli bir arama teknolojisi olan 'Arama Yardımcısı' (Search Companion) kullanıcılara daha detaylı ve doğru aramalar yapmaya olanak sağlayacak.

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Kullanıcıların arama yaptıklarında daha fazla veriyle etkileşim kurmasına odaklanan sistem, internette metin yerine görüntülü aramaların da yapılmasına odaklanacak. Bu noktada halihazırda kullanımda olan Lens'ten yararlanacak olan Google, masaüstü tarayıcısı kullanan kişilere odaklanacak.

Google, kullanıcıların isteyeceği bilgileri ortaya çıkartarak internette gezinmesini ve sayfalar arasında geçiş yapmasını daha iyi hale getirmek istiyor.


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