Google Chrome’a tabletler için yeni güncelleme

19 Ekim 2022 Çarşamba, 09:59

Google Chrome, yayımlanan verilere göre masaüstü tarafında en çok kullanılan tarayıcı. Hatta yüzde 67.34’lük oranda kullanılan tarayıcı, akıllı telefon ve tablet tarafında da oldukça popüler.

SEKMELERE ODAKLANAN BİR GÜNCELLEME

Yeni yayımlanan güncellemede ise kullanıcıların tarayıcı sekmeleri üzerinde daha kolay ve iyi bir şekilde gezenmesi sağlanıyor. Aynı zamanda tüm açık sayfalar arasında geçişin de daha kolay olacağı bir tasarım da yer alıyor. Kısa yolların işlevselliği de bu güncelleme ile artıyor.

Sekmeler üzerine odaklanan Google, çok fazla sekme açıldığında sekmelerin yanlışlıkla kapatılmasının önüne geçmek için de bir değişiklik yapmış durumda. Açılan sekmeler çok küçüldüğünde üzerlerinde yer alan kapat düğmesinin iptal edilmesini içeren bu adım daha fazla kişinin sorununu çözüyor.