Google Chrome’a tabletler için yeni güncelleme
Tablet tarafında yeni bir güncelleme yayımlayan Google, Android kullanıcılarına çok daha iyi bir deneyim sunacak.
Google Chrome, yayımlanan verilere göre masaüstü tarafında en çok kullanılan tarayıcı. Hatta yüzde 67.34’lük oranda kullanılan tarayıcı, akıllı telefon ve tablet tarafında da oldukça popüler.
SEKMELERE ODAKLANAN BİR GÜNCELLEME
Yeni yayımlanan güncellemede ise kullanıcıların tarayıcı sekmeleri üzerinde daha kolay ve iyi bir şekilde gezenmesi sağlanıyor. Aynı zamanda tüm açık sayfalar arasında geçişin de daha kolay olacağı bir tasarım da yer alıyor. Kısa yolların işlevselliği de bu güncelleme ile artıyor.
Sekmeler üzerine odaklanan Google, çok fazla sekme açıldığında sekmelerin yanlışlıkla kapatılmasının önüne geçmek için de bir değişiklik yapmış durumda. Açılan sekmeler çok küçüldüğünde üzerlerinde yer alan kapat düğmesinin iptal edilmesini içeren bu adım daha fazla kişinin sorununu çözüyor.
Video Haberler
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı konser esnasında hayatını kaybetti!
- AKP'den alkol ve tütün mamulleriyle ilgili yasa teklifi
- 'Kasımı beklesin bütün vatandaşlarım'
- 'Erdoğan'ın aday olmasının tek yolu...'
- 'Tarihin en çok para getiren...'
- Başbakanlığa çok gizli mektup!
- Bekir Bozdağ kendini böyle savundu
- Annesi hakkında hapis isteniyor
- Dev 'FETÖ' operasyonu: Yüzlerce gözaltı
- MHP’yi karıştıran ses kaydı