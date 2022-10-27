Google Chrome güncellemesi 14 güvenlik açığını kapattı

27 Ekim 2022 Perşembe, 14:26

Verilere göre en popüler internet tarayıcısı Google Chrome yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme sayesinde daha öncesinde tespit edilen toplam 14 güvenlik açığı giderildi. Google'ın bu yeni güncellemeyi araştırmacılar sayesinde çözdüğü aktarıldı.

GÜVENLİK AÇIKLARININ BAZILARI OLDUKÇA TEHLİKELİ OLARAK SINIFLANDIRILMIŞTI

Konu hakkında Google tarafından yapılan resmi açıklamaya göre güvenlik açıklarından üçü oldukça yüksek risk taşıyorken, altısı orta seviyede risk ve birinde ise düşük risk derecesi vardı. Söz konusu açıkların 'kullanıcıya özel hazırlanmış web sayfası açması için kandırmak' üzerine kurulu olduğu özellikle vurgulandı.

Söz konusu duruma inanan kullanıcılar ise sistem üzerinde DoS saldırısına maruz kalıyor.

Tehlikeli olarak sınıflandırılan üç açıktan birisine CVE-2022-3652 kimliği atandı. V8 JavaScript ve WebAssembly motorundaki Type Confusion yani bir tür karışıklığı ile alakalı olduğu belirtildi. Google söz konusu açığı kendilerine bildiren güvenlik uzmanını 20 bin dolar ile ödüllendirdi.