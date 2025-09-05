Cumhuriyet Gazetesi Logo
Google, Circle to Search’e yeni çeviri özelliği getiriyor

5.09.2025 23:33:00
Google'ın cihazlarda görsel aramayı kolaylaştıran Circle to Search özelliği artık kullanıcıların içerikleri kaydırırken de metinleri çevirmesine imkan tanıyacak.

Google kısa bir süre önce yuvarlak içine alınan görseller üzerinden arama yapılmasına olanak tanıyan bir özellik tanıtmıştı. Circle to Search adı verilen özellik bu sefer de çeviri özelliği kazandı.

Google, yeni güncelleme ile birlikte özelliğin en çok kullanılan işlevlerinden biri olan çeviriyi daha akıcı hale getiriyor.

Çeviri, Circle to Search’ün en popüler araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların daha önce, sayfayı kaydırdığında veya ekrandaki içerik değiştiğinde çeviri işlemini yeniden başlatması gerekiyordu.

Yeni güncelleme ile bu sorun ortadan kalkıyor. Kullanıcılar, ana ekran düğmesine veya gezinme çubuğuna uzun basarak Circle to Search’ü açabilecek, ardından “Çevir” ikonuna dokunup “Kaydır ve Çevir” seçeneğini aktif edebilecek. Böylece sayfayı aşağı kaydırırken veya uygulamalar arasında geçiş yaparken çeviri kesintisiz devam edecek.

Güncellemenin bu hafta itibarıyla Android cihazlara dağıtılmaya başlanacağı, ilk etapta ise seçili Samsung Galaxy modellerinde kullanılabileceği açıklandı.

İlgili Konular: #android #google #çeviri

