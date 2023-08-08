Google, cümlenin dil bilgisi kuralına uymadığını söyleyecek
Google, yapay zeka özellikleri arasına bir yenisini daha ekledi ve artık tek tıkla dil bilgisi uyumluluğu kontrol etmenizi sağlıyor.
Bing’in ChatGPT entegrasyonuyla tahtının sallandığını hisseden Google, kısa sürede yapay zeka özelliklerini kullanıma sunmaya başladı. Henüz geçtiğimiz günlerde arama sonuçlarına yapay zeka cevaplarının ekleneceği de görüldü.
Google arama motoruna gelecek sayısını bilmediğimiz özelliklerden bir tanesi daha bugün duyuruldu. Google, artık yazdığınız bir metni dil bilgisi kurallarına uyumluluğu açısından kontrol edecek
Webtekno'nun aktardığı kadarıyla yalnızca İngilizce dilini destekleyen özellik, Google arama çubuğuna kontrolünü istediğiniz metin ile “check grammar” veya “grammar checker” gibi anahtar kelimelerin aratılmasıyla kullanıcının karşısına çıkacak.
Yaptığınız arama sonrasında metinde herhangi bir hata yaptıysanız bu hataların giderilmiş hali arama sonuçları kısmında size sunulacak. Eğer metin hatasızsa bu bölümde yeşil tik bulunacak. Ancak dil bilgisi kurallarına uyup uymadığı kontrol edilecek cümlenin Google’ın arama politikalarına uyması gerekiyor.
Dil kurallarına uyup uymadığı kontrol edilemeyecek içerikler şu şekilde sıralandı:
- Tehlikeli içerik
- Rahatsız edici içerik
- Nefret dolu içerik
- Tıbbi içerik
- Müstehcen içerik
- Terör içeriği
- Şiddet ve kan
- Kaba dil ve küfür
Ayrıca yapılan düzeltmelere tıpkı Google Çeviri’de olduğu gibi Google’a geri bildirimde bulunabilecek. Özelliği henüz göremiyorsanız bir süre daha beklemek zorunda olabilirsiniz
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