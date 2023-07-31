Google'ın yeni robotları yapay zekâ ile eğitildi: Artık çöp toplayacaklar
Google yeni geliştirdiği robotlarda kullanacağı yapay zekâ modeli Robotics Transformer 2 (RT-2)'yi tanıttı. Yeni robotlar çöp toplamak gibi görevler için eğitilecek.
Google, Cuma günü, robotları çöp atma gibi görevleri anlamaları için eğitmeye yardımcı olabilecek yeni bir yapay zekâ modeli Robotics Transformer 2 (RT-2) hakkında duyuru yaptı.
Google'ın blog yazısına göre, RT-2, internetten alınan bilgi ve görüntüler üzerinde eğitilmiş bir 'görüş-dil-eylem' modelidir ve bu bilgileri robot için eylemlere dönüştürebilir.
Çöp toplamak gibi basit görünen bir görev bile, bir robotun öğrenmesi için bir dizi görevin anlaşılmasını gerektirir. Öncelikle robotun hangi nesnelerin çöp olduğunu tanıması, sonra bu nesneleri alıp atabilmesi gerekiyor. RT-2, robotları bu belirli görevleri programlamak yerine, robotların görevi nasıl tamamlayacaklarını anlamalarına yardımcı olmak için internetteki bilgileri kullanacak.
Google, yeni modelin robotların daha önce görülmemiş senaryolardaki performansını neredeyse iki katına çıkardığını belirtti. Ayrıca, yeni versiyonun kullanıcı komutlarına yanıt vermek için 'ilkel bir şekilde yargıya varabilme' yetisini kullanabildiği ifade edildi.
Ancak The New York Times'ın haberine göre, Google'ın şu an için bu teknolojiye sahip robotları yaygın olarak piyasaya sürme veya satma gibi bir planı yok. Bununla birlikte, bu robotların gelecekte depolarda veya ev asistanı olarak kullanılabileceği tahmin ediliyor.
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