Türkiye deprem riski fazla ve az olan iller hangileri? Deprem bölgesi dereceleri nedir? Hangi iller hangi deprem bölgesi derecelerinde?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ve Hatay'ın Defne ilçesinde yaşanan 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerden sonra yurttaşlar Türkiye'deki deprem riski haritasını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye deprem riski olan iller hangileri? Deprem riski az olan iller hangileri?
Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere üç fay hattı bulunuyor. Türkiye’de bulunan aktif fay hatları ve tehlike dereceleri AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası’nda bulunmaktadır. İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer almaktadır. İstanbul’un üzerinde bulunduğu fay hattı Tekirdağ-Şarköt açıklarından Marmara Ereğlisi’ne kadar uzanmaktadır. Türkiye’nin deprem bölgeleri neler, hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte, Türkiye deprem bölgeleri haritası...
BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt
İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum
ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
4 VE 5. EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.
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