İnternet kısıtlamaları çığ gibi büyüyor: Türkiye, Google'dan 10 yılda 90 bin içeriği kaldırmasını istedi

Yayınlanma: 25.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 03:00

Türkiye’nin içerik kaldırması için Google’a yaptığı başvurular her geçen yıl artıyor. Yasaklama istekleri Türkiye’yi zirveye taşıyor. Son 10 yılda 150 ülke Google’dan 335 bin farklı içerik kaldırma talebinde bulundu. Başvurularda, toplamda 3 milyon 870 bin ayrı internet sitesi ve sitelerde yer alan sakıncalı olduğu iddia edilen sayfaların kaldırılması talep edildi. Türkiye, 90 bini aşkın taleple 150 ülke arasında dördüncü sırada yer alıyor.

İnternet güvenlik firması Surfshark’ın son yayımladığı rapora göre, Türk devlet kurumları son 10 yılda Google’dan 18 bin 900 defa talepte bulundu. Son 10 yılda en fazla içerik kaldırma talebi Rusya’dan geldi. Rusya, Google’a toplam 215 bin ayrı içerik kaldırma başvurusunda bulundu. Rusya’yı, Kuzey Kore izledi. Kuzey Kore, 10 yılda Google’a 27 bin içerik kaldırılması başvurusunda bulundu. Kuzey Kore’nin ardından 20 bin içerik kaldırılma talebi ile Hindistan üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise Türkiye var. Türkiye, Google’dan toplam 90 bin 400 bin internet sayfası ve içeriğinin kaldırılmasını talep etti. Türkiye, son on yılda günde ortalama 5 internet içeriğinin kaldırılmasını istedi.

Türkiye’nin içerik kaldırma talepleri araştırmaya söz konusu olan 150 ülkenin başvurularının yüzde 5’ini oluşturdu. VOA’nın söz konusu rapordan derlediği bilgilere göre, 2021 yılı ile karşılaştırıldığında 2022 yılında Türk hükümeti tarafından Google’a yüzde 22 oranında daha fazla başvuruda bulunulduğu belirtildi. Türkiye’nin 2022 yılında yaptığı içerik kaldırma başvurularının, son 10 yıldaki tüm ülkeler tarafından yapılan içerik kaldırma başvurularının toplamda yüzde 14’ünü oluşturduğu kaydedildi.

DEVLET KURUMLARI İSTİYOR

Türkiye’nin Google’a içerik kaldırma başvurularını mahkemeler ve devlet kurumları aracılığıyla düzenli olarak yaptığı, içerik kaldırılması taleplerinin, yerel kanunların ihlali yönündeki mahkeme kararlarına dayandırılarak yapıldığı, ayrıca sıklıkla Google’dan hakaret, gizlilik veya siyasi nedenlerle içeriği kaldırmasını istediği belirtildi.

Raporda 2019’dan bu yana, Türkiye’de Google’dan içerik kaldırması yönünde en çok talepte bulunan ilk üç kuruluşun başında, Google’a karşı alınmış olan mahkeme kararlarıyla, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu” olduğu kaydedildi. “Ulusal güvenlik” Google’a yapılan içerik kaldırılma başvurularında, hükümetler tarafından en sık belirtilen gerekçe olarak öne çıktı.