Google engelliler için harekete geçti: Cep telefonları yüz mimikleriyle kullanılabilecek

24 Eylül 2021 Cuma, 16:52

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Google, engelli kişilerin Android tabanlı telefonları kullanmasını kolaylaştıracak yeni özellikler geliştirdiğini duyurdu.

Perşembe günü yapılan duyuruda ABD merkezli şirket, cep telefonundaki kameralar için özel bir yüz tanıma teknolojisi hazırlandığını belirtti.

Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar gülerek, kaşlarını hareket ettirerek, ağızlarını oynatarak ya da gözlerini farklı yönlere çevirerek telefonda işlem yapabilecek.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, yapılan açıklamada, "Android'i herkes için erişilebilir hale getirmek amacıyla, yüz mimikleriyle telefonunuzu kullanıp iletişim kurmayı daha kolay hale getirecek yeni özellikler geliştirdik" ifadeleri kullanıldı.

Google, daha önce ses komutlarıyla telefonda işlem yapılabilmesi için özellikler geliştirdiğini ancak bunların ileri seviye motor nöron hastalıkları ve konuşma engeli bulunan kullanıcılar için yeterli olmadığını söyledi.

Yeni özelliklerden biri olan "Kamera Tuşlama" sayesinde kullanıcılar, dokunma ve ekran kaydırma işlemlerini temassız şekilde yüz hareketleriyle yapabiliyor.

Project Activation uygulamasının özelliğiyse kullanıcılara yüz mimikleriyle arama yapma, mesaj gönderme ya da kayıtlı ses dosyalarını dinleme imkanı sunuyor.

Google, "Şimdi herkes hareket kabiliyetlerine göre ayarlanabilen göz ve yüz hareketleriyle, elle kullanım ve sesle komut vermeye gerek kalmadan telefonlarını kontrol edebilir" açıklamasında bulundu.

Yeni geliştirilen özellikler Google Play mağazası üzerinden Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada ve ABD'deki kullanıcıların hizmetine sunuldu.