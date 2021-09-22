Google'dan sonbahar mevsimine özel doodle

22 Eylül 2021 Çarşamba, 15:29

Özel günleri unutmayan arama motoru Google, Google, sonbaharın ilk günü olarak kabul edilen 22 Eylül'e özel bir doodle hazırladı.

Kullanıcılar, Google'da sonbaharı simgeleyen bu tasarıma tıklayarak sonbahar mevsimi ile ilgili içeriklere ulaşabiliyor.

SONBAHAR MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Google'ın ana sayfasına taşıdığı Doodle'a tıklayınca kullanıcıların karşısına Sonbahar'ın tarihleri olan 22 Eylül – 21 Aralık çıkıyor.

Yaz ve kış mevsimleri arasında yer alan sonbahar, kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk geliyor.

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Ekinoks olarak adlandırılan 23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede ise sonbahar başlangıcı olarak kabul edilir.

23 Eylül'den itibaren Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi olur.

DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yayımlanmış Doodle'lar, www.google.com/doodles adresinde görülebiliyor.