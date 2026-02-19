Meta, yapay zeka destekli akıllı saatini ne zaman tanıtacak?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meta'nın yapay zeka özelliklerine sahip akıllı saatinin bu yıl tanıtılması bekleniyor.

Meta, giyilebilir cihazlarına yeni bir ürün daha eklemek istiyor. Malibu 2 kod adına sahip yeni akıllı saatin yapay zeka özellikleriyle öne çıkması bekleniyor. Bu akıllı saat projesi yıllar önce iptal edilmişti ancak tekrar gündeme geldiği ve geliştirildiği aktarılıyor. 

Bu akıllı saat sağlık takibinin yanı sıra şirketin akıllı gözlükleriyle de entegre olabiliceği düşünülüyor. 

Malibu 2 kod adına sahip olan cihaz standart akıllı saatlerin özelliklerine de sahip olacak. Belirtildiği kadarıyla bu saat 2026 yılı bitmeden çıkış yapacak.

