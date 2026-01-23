Google, Gemini için yeni bir altyapı eklemeye hazırlanıyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.01.2026 21:40:00
Gemini için yakında müzik oluşturma altyapısı eklenebilir.

Yapay zeka yarışına Gemini ile dahil olan Google, görsel oluşturma tarafında sunduğu Nano Banana ile büyük ses getirmişti. Özellik ile Gemini kullanımı da milyonlarca kişi artmıştı. Buna ek olarak Gemini için müzik oluşturma özelliği üzerinde çalışılıyor. 

Google halihazırda Pixel Recorder ya da Gemini üzerinden Lyria gibi yapay zeka destekli müzik oluşturma araçları sunuyor ancak yeni altyapı direkt Gemini üzerinden müzik oluşturma imkanı sunacak. 

Android Authority tarafından keşfedilen özelliğe göre direkt Gemini ile müzik oluşturmak mümkün olabilir ancak bu özellik hakkında ayrıntılı bilgiler henüz bulunmuyor.

