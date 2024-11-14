Google Gemini'nin iPhone uygulaması yayınlandı
Google'in Gemini'sine artık iPhone'da özel bir uygulama üzerinden ulaşılabiliyor.
Google, Gemini için iPhone tarafında özel uygulamasını yayınladı. Uygulama sayesinde kullanıcılar pratik bir kullanıma kavuşacaklar. Sohbet penceresi ve önceki sohbetlerin bir listesinin yer aldığı uygulamayı isterseniz metin ile isterseniz sesle vereceğiniz komutların yanı sıra kameranızla bile sorgulama yapabiliyorsunuz.
iPHONE İÇİN GEMINI DENEYİMİ
Gemini Live adı verilen yeni özellik sayesinde sohbet robotuyla daha etkileşimli olabiliyor ve konuşabiliyorsunuz. Gemini Live, uygulamanın Android sürümü için kısa bir süre önce sunulmuştu iPhone'a ise sunulan uygulamayla erişime yeni açıldı.
Gemini ile telefonda ayarları değiştirmek ya da diğer uygulamalara erişmek gibi bir durum söz konusu değil. Gemini, yalnızca Google uygulamalarına erişebiliyor.
Etiketler: #Google Gemini #Apple iPhone
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