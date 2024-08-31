Google Gemini artık çok daha hızlı yanıt verecek

Yayınlanma: 31.08.2024 - 17:56

Güncelleme: 31.08.2024 - 17:56

Google, Gemini yapay zeka sistemini geliştirmeye devam ediyor. Performans tarafında daha iyi sonuçlar vermesi adına geliştirilen Gemini, şirketin yaptığı açıklamada çok daha hızlı yanıtlar verebiliyor.

GOOGLE GEMINI ARTIK DAHA HIZLI

Google yaptığı güncelleme hakkında şu ayrıntıları verdi:

“Geçtiğimiz haftalarda yanıt gecikmelerinde yaptığımız kapsamlı iyileştirmeler sayesinde Gemini 1.5 Flash modelimiz artık yüzde 50 daha hızlı yanıt veriyor. Hızlı yanıtlar daha sorunsuz bir Gemini deneyimi yaşamanızı sağlayarak daha fazla işlem yapmanıza yardımcı olur.”

Google Gemini'yi Workspace for Education kullanıcıları için de güncelledi. Veri koruma tarafında yeniklerden bahseden Google şu bilgileri aktardı: