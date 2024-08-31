Google Gemini artık çok daha hızlı yanıt verecek
Google, Gemini yapay zeka sistemi için yeni bir güncelleme paylaştı. Buna göre Gemini artık çok daha hızlı olacak.
Google, Gemini yapay zeka sistemini geliştirmeye devam ediyor. Performans tarafında daha iyi sonuçlar vermesi adına geliştirilen Gemini, şirketin yaptığı açıklamada çok daha hızlı yanıtlar verebiliyor.
GOOGLE GEMINI ARTIK DAHA HIZLI
Google yaptığı güncelleme hakkında şu ayrıntıları verdi:
“Geçtiğimiz haftalarda yanıt gecikmelerinde yaptığımız kapsamlı iyileştirmeler sayesinde Gemini 1.5 Flash modelimiz artık yüzde 50 daha hızlı yanıt veriyor. Hızlı yanıtlar daha sorunsuz bir Gemini deneyimi yaşamanızı sağlayarak daha fazla işlem yapmanıza yardımcı olur.”
Google Gemini'yi Workspace for Education kullanıcıları için de güncelledi. Veri koruma tarafında yeniklerden bahseden Google şu bilgileri aktardı:
“Google Workspace for Education kullanıcıları Gemini’ı ek hizmet olarak kullanırken artık ek veri koruma özelliklerinden yararlanıyor. Ek veri koruma sayesinde verileriniz uzmanlar tarafından incelenmez veya yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılmaz. Gemini’ın ek hizmet olarak kullanımı Google Hizmet ŞartlarıYeni pencerede açılır’nda açıklanmıştır. Eğitim sektöründeki liderler, çalışanlar ve en az 18 yaşında olmak şartıyla öğrenciler artık verilerinin yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmayacağını bilerek Gemini ile ücretsiz olarak sohbet edebilir.”
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