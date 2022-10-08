Google Haritalar'da bir özellik kullanıma kapatılıyor

08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:20

Google'ın sunduğu hizmetlerin sayısı oldukça yüksek ancak bazıları çok da tutmadığı için kullanıma kapatılabiliyor. İşte onlardan sonuncusu 'Google Asistan Sürüş Modu' oldu. 2019 yılında 'haritalar uygulaması özelinde' yapılacak değişikliklerle tanıtılan özellik için yolun solu görünmüş oldu. Özelliğin çok kullanılmadığını fark eden Google bu hizmeti kapatmaya karar verdi.

GOOGLE SÜRÜŞ MODU ÖZELLİĞİNİ ARTIK DESTEKLEMEYECEK

Google Haritalar ile uyumlu çalışan bu özelliği bilmeyenler için temelde medya önerileri sunması, ses kontrolleri yapmayı sağlaması ve arama/mesajlaşma için kısayolların bulunmasıyla öne çıktığını söylemek mümkün.

Özelliğin tamamen kullanım dışı kalma tarihi ise 21 Kasım 2022. Google'ın Asistan Sürüş Modu kapansa da normal 'sürüş modu' kullanılmaya devam edilecek.