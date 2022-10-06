Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro tanıtıldı!

06 Ekim 2022 Perşembe, 22:01

Google, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde düzenle I/O 2022 etkinliğinde Android 13’ü tanıttı. Bununla birlikte Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modelleri için de ön gösterim yaptı. Bugün ise resmi olarak satışa sunulan cihazlar için 2. bir etkinlik gerçekleştirildi. İşte Pixel 7 ve Pixel 7 Pro özellikleri ve fiyatı…

GOOGLE PIXEL 7 VE PIXEL 7 PRO ÖZELLİKLERİ VE FİYATI!

Google bugün akıllı telefonlarını, yeni saatini ve tabletini tanıttı. Gelişmiş özellikleri ve rakiplerine kıyasla nispeten uygun fiyatı ile Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modelleri birçok teknolojiseverin yeni gözdesi haline geldi. Peki neler vadediyor?

Shiftdelete.net'in haberine göre Google Pixel 7 özelliklerine bakacak olursak, ön tarafta bizleri Full HD+ çözünürlüğe, 90 Hz yenileme hızına ve AMOLED panele sahip 6.3 inç boyutunda bir ekran karşılıyor. Bu cihazın HDR ve Always-on gibi özellikleri desteklediğini de belirtelim. Batarya tarafında ise 4.700 mAh boyutunda 30W hızlı şarj desteği bulunuyor.

KAMERA TARAFINDA YİNE İDDİA VAR

İçerisinde Google Tensor G2 işlemcisi yer alıyor. 4 nm mimarisiyle üretilen ve 2x 2.85 GHz ARM Cortex-X1, 2x 2.35 GHz ARM Cortex-A76 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 şeklinde 8 çekirdekli olan bu yonga Pixel ailesinin tüm yeni telefon ve tabletlerinde ortak kullanılıyor. GPU tarafında ise Mali-G710 bulunuyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip.

Kamera tarafına bakacak olursak, 50 Megapiksel değerinde 4K 60 FPS kayıt yapabilen ana kamerası mevcut. İkinci kamera olarak da 12 Megapiksel geniş açı yer alıyor. Ayrıca ön tarafta 10.8 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Pixel 7 Pro özellikleri ise biraz daha merak uyandırıcı. Cihazın ön tarafında 6.7 inç boyutunda QHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran bulunuyor. Kardeşiyle benzer şekilde HDR ve Always-on gibi özellikleri destekliyor.

Donanım tarafında ise işlemcilerin ortak olduğunu belirttik. Fakat belleklere baktığımızda Pixel 7 Pro’nun 8 değil 12 GB RAM ile geldiğini görüyoruz. Hafıza tarafında ise 128 GB depolama sunuluyor. Ayrıca GPU’nun da yine Mali-G710 olduğunu belirtelim.

Kamera adasına baktığımızda Pixel 7 Pro’nun kardeşi ile benzer şekilde 50 Megapiksel değerinde 4K 60 FPS kayıt yapabilen ana kameraya ve 12 Megapiksel geniş açı kamerasına sahip olduğunu görüyoruz. Fakat ek olarak 5x optik, 30x dijital yakınlaştırma yapmasını sağlayan 48 Megapiksel değerinde 3.bir kamera da mevcut. Ön tarafta ise 10.8 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Pixel 7 fiyatı 599 dolardan başlıyor. Pixel 7 Pro ise 899 dolar fiyat etiketine sahip. Google’ın da belirttiği gibi Apple ve Samsung gibi rakiplerinden çok daha uygun fiyata satıldığını söyleyebiliriz. Tabii ülkemizde henüz resmi satışı bulunmuyor.

Google Pixel 7 özellikleri:

Ekran: 6.3 inç, FHD+, 90 Hz, AMOLED

İşlemci: Google Tensor G2

Batarya: 4.700 mAh, 30W hızlı şarj

Kamera: 50 Megapiksel 12 Megapiksel geniş açı, 10.8 Megapiksel özçekim

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

İşletim sistemi: Android 13

Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 1, eSIM, Nano-SIM

Google Pixel 7 Pro özellikleri:

Ekran: 6.7 inç, QHD+, 120 Hz, AMOLED

İşlemci: Google Tensor G2

Batarya: 5003 mAh, 30W hızlı şarj

Kamera: 50 Megapiksel 12 Megapiksel geniş açı, 48 Megapiksel telefoto, 10.8 Megapiksel özçekim

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 128 GB

İşletim sistemi: Android 13

Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 1, eSIM, Nano-SIM