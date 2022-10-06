Google sevilen iki modelin fişini çekmeye karar verdi

06 Ekim 2022 Perşembe, 21:51

Geçen yıl piyasaya sürülen Pixel 6 serisiyle uzunca bir süre gündemden düşmeyen Google, mayıs ayındaki I/O 2022 konferansında ilk gösterimlerini yaptığı Pixel 7 serisini bugün resmen tanıtacak. Öte yandan şirket, etkinlik öncesi kritik bir karara imza atarak sevilen iki modelin fişini çektiğini duyurdu. İşte ayrıntılar!

GOOGLE PİXEL 4 VE 4 XL SON GÜNCELLEMELERİNİ ALDI

Shiftdelete.net'in haberinde yer verdiği detaylara göre Google, önümüzdeki saatlerde düzenlenecek Pixel 7 etkinliği öncesi 2019‘da kullanıcılarının beğenisine sunulan Pixel 4 ve 4 XL modellerinin son güncellemelerini aldığını doğruladı. Buna göre akıllı telefonlar Ekim 2022 tarihinden itibaren herhangi bir büyük Android ya da güvenlik güncellemesi almayacak. Ayrıca bu bilginin şirketin resmi destek sayfasından geldiğini de belirtelim.

Henüz belli olmasa da Google’ın Pixel 4 modellerini belirli bir süre daha küçük yazılım güncellemeleriyle desteklemeye devam etmesi ihtimaller dahilinde. Ancak serinin selefi Pixel 3‘ün kaderini de göz önüne aldığımızda bu durum pek de mümkün görünmüyor.

Bu gelişmeyle birlikte Pixel 4 modellerinin yazılım desteği üç yılın ardından sonlandı. Öte yandan Google’ın Pixel 7 serisine daha uzun süreler güncelleme desteği vermesi bekleniyor. Bu noktada akıllı telefonlar beş yıl güvenlik ve üç yıl da büyük Android güncellemeleri alacak. Bilindiği üzere Güney Koreli Samsung da bir süre önce benzer bir karar alarak yeni çıkacak bazı modellerinin destek süresini uzattı.