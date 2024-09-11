Google Haritalar'da bulundu; Devasa küresel yapı ne?

Yayınlanma: 11.09.2024 - 16:36

Güncelleme: 11.09.2024 - 16:36

Quebec'in Côte-Nord bölgesinde bir kamp gezisi planlamak için Google Haritalar'ı kullanan bir gezgin, Quebec'teki Marsal Gölü çevresinde bulunan, yaklaşık 15 kilometre (9.3 mil) çapında sıra dışı, kabaca küresel bir yapıya rastladı.

ASTEROİD ÇARPMIŞ OLABİLİR

Chip'in aktardığına göre gezgin, tuhaf yapıyı tanımlamak için yardım almak üzere Fransa'daki Centre de Recherche en Géosciences de L'environnement (CEREGE)'den jeofizikçi Pierre Rochette ile iletişime geçti. Genellikle Google Haritalar'da bulunan yapılardan anlamlı bir sonuç çıkmasa da, bilim insanları ekibi eski bir asteroid çarpma olayının buna neden olabileceğini belirledi. Rochette, Kanada haber ajansı CBC'ye "topografyaya bakıldığında, çarpmanın çok belirgin bir göstergesi var" dedi.

Heyecanlanan Rochette ve meslektaşları bölgeye daha yakından baktılar ve şimdi gölün çevresindeki küçük dağların halkasının daha önce yanlış sınıflandırılmış olabileceğine inanıyorlar. Bölge, yerçekiminin beklenen değerden daha güçlü veya daha zayıf olduğu yerçekimi anomalisi göstermiyor.

450 MİLYON YIL ÖNCE DÜNYAYA ÇARPAN ASTEROİD

Onaylanmamış olsa da, işaretler Lapointe'in Google Haritalar'da gezinirken eski bir çarpma olayına rastladığını gösteriyor. Ekip, bölgeden alınan örneklerde silikatlar, bol miktarda magnetit, sülfitler ve zirkonlar tespit etti; bunların tümü çarpışma sırasında erimiş kayaların ispatları. Erozyon seviyelerine dayanarak, ekip çarpmanın 450 ila 38 milyon yıl önce gerçekleşmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Ekip, yakın zamanda bölgeyi ziyaret ederek bir çarpma olayının daha fazla kanıtı olup olmadığını değerlendirmeyi umuyor. Bulgular, Meteoritical Society 2024'ün 86. Yıllık Toplantısı'nda bir makalede sunuldu.